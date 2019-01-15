О способе формирования нормативов накопления ТКО в Псковской области рассказал Сергей Грахов

11:55, 15 января 2019, ПАИ

О способе формирования нормативов накопления твердых коммунальных отходов в расчете на одного жителя Псковской области рассказал и. о. председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов в интервью «Радио России» 14 января.

Она напомнил, что в конце года подписал приказ об утверждении нормативов накопления ТКО на территории Псковской области. В соответствии с документом, норматив накопления ТКО для граждан, проживающих в многоквартирных домах и частных домовладениях в населенных пунктах свыше 200 человек, составит 1,44 кубических метра на человека в год, в населенных пунктах численностью менее 200 человек — 1 кубометр.

По словам Сергея Грахова, в социальных сетях пишут, что эти «цифры взяты с потолка, что никто ничего не делал». Он заверил, что цифры были рассчитаны в нескольких довольно крупных населенных пунктах в течение года, замеры проводились, в том числе, в Пскове, Великих Луках. Раз в квартал в течение недели выезжали специальные группы, которые смотрели, сколько мусора от тех или иных категорий объектов – частных и многоквартирных домов, административных зданий, заправок. Полученные данные были обработаны и выведена средняя составляющая.

Сергей Грахов уточнил, что зачастую сельское население утилизирует растительный мусор иначе, чем городское, в основном, утилизации подлежит пластиковая и стеклянная тара. «Несомненно, у сельского жителя количество мусора, который он производит, меньше городского. Городской выкидывает абсолютно все, сельский – что-то использует», - пояснил он.