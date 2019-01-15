Ирина Лебедева о «Народном признании – 2018»: Каждый из участников этого марафона вложил душу и любовь в свой город

16:07, 15 января 2019, ПАИ

«Каждый из участников этого марафона [премии «Народное признание» - ПАИ] вложил душу и любовь в свой город», - заявила п редпринимательница Ирина Лебедева, открывшая в Пскове и Великих Луках сеть магазинов, косметические салоны и школу парикмахерского искусства , в беседе корреспондентом Псковского агентства информации. Напомним, Ирина Лебедева вошла в число финалистов премии «Народное признание – 2018» в номинации «Лидер».

По словам Ирины Лебедевой, Псковской области особенно нужны социальные проекты. Она также отметила, что в регионе есть действительно герои, которые спасают людей и это «очень важно».

«У меня огромное количество очень хороших и добрых коллег, которые за меня голосуют, это,0 конечно, дорогие мне люди», - добавила Ирина Лебедева.

Напомним, что первый тур голосования премии «Народное признание - 2018» завершился 9 января. По итогам голосования определены участники второго тура, который стартовал на сайте ПАИ 11 января. Параллельно начнёт работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура. Во второй тур попали по три претендента в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Из 111 претендентов на награду в 12-ти номинациях борьбу продолжат 36. Ознакомиться со списком финалистов премии можно здесь>>>

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».