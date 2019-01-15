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Общество

Елизавета Барышникова: «Народное признание» — премия, которая даёт участникам стимул к дальнейшим совершениям

 «Народное признание» — хорошая, важная и единственная общественная премия в Псковской области. Она помогает людям развиваться дальше и даёт стимул к дальнейшим совершениям», - заявила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. Напомним, что она вошла в число финалистов премии в номинации «Лидер».

Елизавета Барышникова

Елизавета Барышникова также отметила, что важной составляющей премии являются внимание и содействие со стороны спонсоров, инвесторов.

«Я рада, что вышла во второй тур премии «Народное признание», но если честно, особых усилий я к этому не прилагала, симфонический оркестр голосовать за себя не просила, поэтому те баллы, которые я получила — абсолютно честные, и от того безумно приятно», - сказала Елизавета Барышникова.

«Всем участникам желаю победы», - заключила директор Псковской областной филармонии.

Напомним, что первый тур голосования премии «Народное признание — 2018» завершился 9 января. По итогам голосования определены участники второго тура, который стартовал на сайте ПАИ 11 января. В него попали по три претендента в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Из 111 кандидатов на награду в 12-ти номинациях борьбу продолжают 36.

Параллельно начнёт работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».

 

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