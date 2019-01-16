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Общество

Глава Минприроды о «мусорной» реформе: Регионы включились в работу

Министр природных ресурсов и экологии РФ  в рамках брифинга озвучил первые выводы перехода регионов страны на новую систему обращения с ТКО, сообщается на официальном сайте Минприроды.

Дмитрий Кобылкин

По словам Дмитрия Кобылкина, реформа проводится, прежде всего, для декриминализации данной сферы услуг, формирования рынка добросовестных поставщиков с понятными задачами и результатом. «Речь идёт не просто о реформе, а о том запросе на порядок, который сформирован населением. Мусорный коллапс действительно может произойти, если мы не будем ничего делать. Первые недели года показали, что регионы включились в работу. Есть проблемы, но они локальные и территории готовят графики решения по таким ситуациям. Есть и те субъекты, которые даже в напряженный праздничный период вошли в процесс без сбоев», - отметил министр.

Он также отметил, что на сегодняшний день более 70 субъектов РФ работают в полном соответствии с требованиями действующего законодательства в части оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО: утверждены территориальные схемы обращения отходов, произведен отбор региональных операторов, определен норматив накопления ТКО и установлен тариф.

Дмитрий Кобылкин назвал и регионы-лидеры по переходу на новую систему переработки отходов. В их число вошли Нижегородская, Белгородская, Мурманская, Новосибирская, Ярославская области, Адыгея, Чечня. Регионы аутсайдеры министр называть не стал, отметив, что причины отставания устранимы и связаны с организацией мест размещения ТКО или их транспортировкой, не готовностью мощностей регоператоров, корректировкой территориальных схем обращения с отходами.

Кроме того, глава Минприроды подчеркнул, что в регионах продолжат свою работу телефоны «горячей линии» для населения по организации системы управления отходами. А реализация мероприятий реформы станет одним из критериев оценки эффективности работы губернаторов субъектов РФ, добавил министр.

Помимо этого министр сообщил, что в 2019 году субъектам РФ направят средства, полученные от экологического сбора. На них планируется создать 39 объектов в 22 субъектах РФ. По словам Дмитрия Кобылкина, к 2024 году будет собрано 15 млрд рублей для создания 200 современных объектов по сортировке, обработке и утилизации отходов.

Напомним, в России 1 января начался переход на новую систему обращения с ТКО, в ее рамках контроль над рынком обращения с отходами перейдет от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу.

Отметим, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области по результатам конкурса, техзадание для которого было подготовлено при участии представителей общественности, стало ООО «Экопром». Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах Российской Федерации.

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