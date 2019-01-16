Комитет по образованию Псковской области выразил соболезнования семье Дмитрия Петрова

16:35, 16 января 2019, ПАИ

Комитет по образованию Псковской области выразил соболезнования родственникам ветерана системы образования и социальной защиты региона Дмитрия Петрова, который скончался 15 января. Некролог опубликован на сайте комитета.

«Вся его жизнь – бескорыстное служение людям. Будучи учителем или руководителем, он никогда не боялся брать на себя ответственность, принимать конкретные решения. Всегда, на любом посту был настоящим профессионалом своего дела, замечательным руководителем и организатором, много сделавшим для становления и развития Псковской области, - отметили в комитете по образованию. - Где бы ни трудился Дмитрий Сергеевич, он проявлял себя как грамотный, квалифицированный специалист. Его знания, опыт, организаторские способности, творческий подход к решению проблем обеспечивали успешную деятельность всех возглавляемых им коллективов».

По словам коллег, Дмитрия Петрова отличала активность в общественных делах, он был открытым, неунывающим человеком и очень любил жизнь.

Напомним, 15 января 2019 года на 82 году жизни ушел из жизни Дмитрий Сергеевич Петров, многие годы посвятивший организации и развитию сферы образования Псковской области.

Дмитрий Петров родился 17 июля 1937 года в деревне Шубино Дновского района в крестьянской семье. В 1960 году окончил Псковский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова. Работал учителем, был первым секретарём Бежаницкого районного комитета комсомола, секретарём Псковского областного комитета комсомола, работал заместителем начальника Псковского областного управления профессионально-технического образования. В 1978 - 1985 годах являлся вторым секретарём Красногородского райкома КПСС, председателем исполнительного комитета Красногородского районного Совета народных депутатов, затем первым секретарём райкома КПСС. С 1985 по 1994 годы Дмитрий Петров возглавлял Псковское областное Управление профессионально-технического образования, затем Управление народного образования областного исполнительного комитета Совета народных депутатов. В 1994 – 2000 годах работал председателем Комитета по социальной политике администрации Псковской области, заместителем начальника Управления социальной защиты населения региона. В 2000 – 2010 годах был заместителем председателя Псковского областного Совета ветеранов.

Дмитрий Петров награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью «Ветеран труда», значком «Отличник народного просвещения», почетным грамотами Псковского областного Собрания депутатов, администрации области, Управления социальной защиты населения региона.