Ушел из жизни ветеран системы образования и соцзащиты Псковской области Дмитрий Петров

14:59, 16 января 2019, ПАИ

15 января ушел из жизни Дмитрий Петров, с чьим именем связано развитие системы образования и социальной защиты Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.

Дмитрий Петров родился 17 июля 1937 года в деревне Шубино Дновского района в крестьянской семье. В 1960 году окончил Псковский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова. Работал учителем, был первым секретарём Бежаницкого районного комитета комсомола, секретарём Псковского областного комитета комсомола, работал заместителем начальника Псковского областного управления профессионально-технического образования. В 1978 - 1985 годах являлся вторым секретарём Красногородского райкома КПСС, председателем исполнительного комитета Красногородского районного Совета народных депутатов, затем первым секретарём райкома КПСС. С 1985 по 1994 годы Дмитрий Петров возглавлял Псковское областное Управление профессионально-технического образования, затем Управление народного образования областного исполнительного комитета Совета народных депутатов. В 1994 – 2000 годах работал председателем Комитета по социальной политике администрации Псковской области, заместителем начальника Управления социальной защиты населения региона. В 2000 – 2010 годах был заместителем председателя Псковского областного Совета ветеранов.

Вера Емельянова выразила соболезнования по поводу кончины Дмитрия Петрова. «Где бы он ни работал – всегда полностью отдавался порученному делу. Память об этом удивительно светлом человеке навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал его, имел счастье с ним трудиться», - отметила она.