1
19:47
Подарки от Деда Мороза получили 28 детей из Островской коррекционной школы
18:01
Пётр Воронцов: Благодаря премии «Народное признание» жители Псковской области узнают своих героев
17:17
Метели и гололедица ожидаются в Псковской области в ближайшие два дня
17:12
Определён состав жюри премии «Народное признание – 2018»
16:41
Ликвидацию последствий снегопада и гололедных образований завершают специалисты «Псковэнерго»
16:19
Девять новых детских садов построят в Псковской области в 2019 году
15:44
Номинация на премию «Народное признание» - этап в развитии, уверена руководитель студии бального танца «Созвездие»
Еще новости
Общество

Великолукская епархия сделала заявление по факту ДТП с участием священника

В Великолукской епархии сделали официальное заявление в связи с ДТП в Великих Луках с участием клирика Вознесенского собора. Соответствующие заявление опубликовано на сайте епархии.

«Великолукская епархия сожалеет о случившемся ДТП, молится обо всех участниках аварии и скорейшем выздоровлении пострадавшей и готова предоставить пострадавшей и ее родственникам любую посильную помощь», - говорится в заявлении.

В настоящее время следственные органы проводят расследование произошедшего. В епархии подчеркнули, что находятся в контакте с сотрудниками следственных органов и оказывают следствию все возможное содействие.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что 12 января в 00:34 в Великих Луках 35-летний мужчина за рулём Toyota Camry, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил лобовое столкновение с автомобилем Daewoo Nexia. В результате ДТП 21-летняя девушка, находившаяся в Daewoo Nexia, получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и множественные гематомы. У 43-летней пассажирки, которую в результате удара зажало в машине, диагностировали переломы ребер, ушибы, сотрясение, закрытую черепно-мозговую травмы, также у нее раздроблены кости таза.

СМИ утверждали, что за рулем автомобиля находился иеродиакон Великолукской епархии. Эту информацию подтвердили в управлении ГИБДД по Псковской области. Там заявили, что иеродиакон Андрей (Парфенов) в момент происшествия был пьян.

До окончания расследования, указом № 67 епископа Великолукского и Невельского Сергия от 12 января иеродиакон Андрей (Парфёнов) временно запрещён в священнослужении. В указе епископа иеродиакон назван «подозреваемым в совершении дорожно-транспортного происшествия». Отмечается, что запрет в служении действует «до завершения следствия».

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Подарки от Деда Мороза получили 28 детей из Островской коррекционной школы
16 января 2019
Подарки от Деда Мороза получили 28 детей из Островской коррекционной школы
Пётр Воронцов: Благодаря премии «Народное признание» жители Псковской области узнают своих героев
16 января 2019
Пётр Воронцов: Благодаря премии «Народное признание» жители Псковской области узнают своих героев
Метели и гололедица ожидаются в Псковской области в ближайшие два дня
16 января 2019
Метели и гололедица ожидаются в Псковской области в ближайшие два дня
Определён состав жюри премии «Народное признание – 2018»
16 января 2019
Определён состав жюри премии «Народное признание – 2018» 3
Ликвидацию последствий снегопада и гололедных образований завершают специалисты «Псковэнерго»
16 января 2019
Ликвидацию последствий снегопада и гололедных образований завершают специалисты «Псковэнерго»
Девять новых детских садов построят в Псковской области в 2019 году
16 января 2019
Девять новых детских садов построят в Псковской области в 2019 году
Номинация на премию «Народное признание» - этап в развитии, уверена руководитель студии бального танца «Созвездие»
16 января 2019
Номинация на премию «Народное признание» - этап в развитии, уверена руководитель студии бального танца «Созвездие»
Программа XXVI Пушкинского театрального фестиваля
16 января 2019
Программа XXVI Пушкинского театрального фестиваля 3

Идет загрузка...