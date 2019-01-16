Великолукский иеродиакон, совершивший ДТП в состоянии опьянения, запрещен в служении

00:25, 16 января 2019, ПАИ

Иеродиакон Андрей (Парфёнов), штатный клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки, временно запрещен в служении [запрет в служении - наказание для клириков, состоящее в запрещении им совершать священнодействия - ПАИ]. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии, такое решение принял 12 января епископ Великолукский и Невельский Сергий (Булатников). В указе епископа иеродиакон назван «подозреваемым в совершении дорожно-транспортного происшествия». Отмечается, что запрет в служении действует «до завершения следствия».

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что 12 января в 00:34 в Великих Луках 35-летний мужчина за рулём Toyota Camry, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил лобовое столкновение с автомобилем Daewoo Nexia. В результате ДТП 21-летняя девушка, находившаяся в Daewoo Nexia, получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и множественные гематомы. У 43-летней пассажирки, которую в результате удара зажало в машине, диагностировали переломы ребер, ушибы, сотрясение, закрытую черепно-мозговую травмы, также у нее раздроблены кости таза.

СМИ утверждали, что за рулем автомобиля находился иеродиакон Великолукской епархии.