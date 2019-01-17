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Общество

Любое упоминание Пскова важно и является большим достижением, уверена Ольга Козырева

Любое упоминание Пскова важно и является большим достижением, уверена директор Псковского филиала Российской международной академии туризма, кандидат педагогических наук Ольга Козырева. Об этом она сообщила корреспонденту Псковского агентства информации, комментируя новость о том, что Псков вошёл в десятку самых гостеприимных городов России по версии Guest Review Awards.

Ольга Козырева отметила усилия областной администрации по продвижению города, а также самих псковичей. «Гостеприимство - это особенная черта нашего города и псковичей», - сказала она и заметила, что рейтинги составляются именно на основе впечатлений туристов от встреч с людьми, которые попадаются им на пути.

Также Ольга Козырева выделила заслуги псковского бизнеса: «У нас хорошо работают гостиницы, кафе, рестораны информационные центры, экскурсоводы».   По её мнению, «ничто ниоткуда не появляется», всему надо учиться. Ольга Козырева подчеркнула, что за последние годы работники псковских кафе, гостиниц и ресторанов прошли определенную учебную подготовку, добавив, что в городе хорошо развито внутрикорпоративное обучение. «Без тренингов, без формирования определенных навыков общения, обслуживания невозможно достичь таких высот», - заключила она.

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