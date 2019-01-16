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Общество

Псков вошёл в десятку самых гостеприимных городов России

Россия заняла восьмое место по количеству объектов размещения, удостоенных премии Guest Review Awards, сообщает РИА Новости со ссылкой на Booking.com.

Исходя из доли объектов, получивших награду в 2018 году, компания впервые назвала самые гостеприимные страны и направления на основе отзывов гостей. В десятку российских направлений с наибольшим процентом отмеченных премией объектов размещения вошли Суздаль, Сортавала, Псков, Великий Новгород, Смоленск, село Дивеево в Нижегородской области, Кострома, курортные микрорайоны Лоо и Эсто-Садок в Краснодарском крае, а также Тула.

В 2018 году в число лауреатов премии Guest Review Award попали 759 845 объектов размещения в 219 странах. В тройке стран-лидеров по количеству лауреатов — Италия (106 513), Испания (46 646) и Франция (45 286). Россия с показателем в 26 тыс. 729 объектов в рейтинге поднялась на одну строчку выше по сравнению с прошлым годом.

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