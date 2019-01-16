Псков вошёл в десятку самых гостеприимных городов России

09:42, 16 января 2019, ПАИ

Россия заняла восьмое место по количеству объектов размещения, удостоенных премии Guest Review Awards, сообщает РИА Новости со ссылкой на Booking.com.

Исходя из доли объектов, получивших награду в 2018 году, компания впервые назвала самые гостеприимные страны и направления на основе отзывов гостей. В десятку российских направлений с наибольшим процентом отмеченных премией объектов размещения вошли Суздаль, Сортавала, Псков, Великий Новгород, Смоленск, село Дивеево в Нижегородской области, Кострома, курортные микрорайоны Лоо и Эсто-Садок в Краснодарском крае, а также Тула.

В 2018 году в число лауреатов премии Guest Review Award попали 759 845 объектов размещения в 219 странах. В тройке стран-лидеров по количеству лауреатов — Италия (106 513), Испания (46 646) и Франция (45 286). Россия с показателем в 26 тыс. 729 объектов в рейтинге поднялась на одну строчку выше по сравнению с прошлым годом.