Великолучанка зарезала мужа, поссорившись с ним во время приготовления ужина

14:58, 22 января 2019, ПАИ

20 января в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в одном из домов в Великих Луках тела 34-летнего хозяина с множественными ножевыми ранениями брюшной полости. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, по данному факту следственный отдел ведомства в Великих Луках возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 19 января между потерпевшим и его супругой в момент приготовления ужина произошел конфликт. В результате женщина нанесла мужчине не менее четырех ударов кухонным ножом в живот, после чего оделась и ушла к знакомому.

На следующий день, вернувшись домой, она обнаружила супруга мертвым. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.