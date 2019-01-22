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Общество

Великолучанка зарезала мужа, поссорившись с ним во время приготовления ужина

20 января в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в одном из домов в Великих Луках тела 34-летнего хозяина с множественными ножевыми ранениями брюшной полости. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, по данному факту следственный отдел ведомства в Великих Луках возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 19 января между потерпевшим и его супругой в момент приготовления ужина произошел конфликт. В результате женщина нанесла мужчине не менее четырех ударов кухонным ножом в живот, после чего оделась и ушла к знакомому.

На следующий день, вернувшись домой, она обнаружила супруга мертвым. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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