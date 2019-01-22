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Общество

Автомашина попала в аварию в Стругокрасненском районе

Сегодня, 22 января, 12:50 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 15-м километре автодороги Цапелька - Струги Красные - Плюсса в Стругокрасненском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области, в аварию попала одна автомашина.

Информация о причинах ДТП и пострадавших уточняется. Для ликвидации последствий аварии привлекались 1 единица техники и 3 человека. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

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