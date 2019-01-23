До -18 градусов опустится температура в Псковской области предстоящей ночью

15:11, 23 января 2019, ПАИ

24 января в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. Будет дуть западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночью термометры покажут от -8 до -13 градусов, местами до -18, днём ожидается от -5 до -10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.