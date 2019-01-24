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Общество

Проект «Единой России» «Чистая страна» стартовал в Псковской области

Псковское региональное отделение «Единой России» начало реализацию федерального партийного проекта «Чистая страна». Об этом сообщил координатор проекта, депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев в ходе круглого стола, организованного клубом сторонников партии «Единая Россия», на тему «Утилизация твердых коммунальных отходов», который проходит сегодня, 24 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Геннадий Григорьев отметил, что его однопартийцы готовы активно работать в этом вопросе и заявил о желании взаимодействовать с регоператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Псковской области - ООО «Экопром». Кроме того, он сообщил, что в ближайшее время в регионе в рамках проекта будет запущен экологический сервис «Зеленая карта», к созданию которого будет привлекаться население.

В свою очередь директор ООО «Экопром» Сергей Пайст также заявил о готовности к сотрудничеству.

Добавим, что проект «Единой России» «Чистая страна» затрагивает различные экологические вопросы, в том числе качества питьевой воды, состояния очистных сооружений, перехода на новую систему обращения с ТКО.

Напомним, в России 1 января начался переход на новую систему обращения с ТКО, в ее рамках контроль над рынком обращения с отходами перейдет от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу.

Отметим, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области по результатам конкурса, техзадание для которого было подготовлено при участии представителей общественности, стало ООО «Экопром». Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах Российской Федерации.

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