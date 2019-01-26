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Происшествия

Служебная проверка будет проведена по факту происшествия с псковским полицейским в Петербурге

По факту происшествия в Санкт-Петербурге с участием псковского полицейского будет проведена служебная проверка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, по сообщению «Фонтанки», полицейский из Пскова ранил друга.

26 января около 4:00 сотрудник уголовного розыска псковской полиции вместе с приятелем из Калининграда шёл по проспекту Энергетиков в Санкт-Петербурге. У дома №9 гости города встретили местных жителей, завязалась драка, в ходе которой 33-летний старший лейтенант полиции достал травматический пистолет. Из него он случайно прострелил руку приятеля.

31-летнего пострадавшего с пулевым ранением левой кисти увезли в Александровскую больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили.

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