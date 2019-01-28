Завершилось голосование за претендентов на получение премии «Народное признание – 2018»

12:13, 28 января 2019, ПАИ

Сегодня, 28 января, в 12:00 на сайте Псковского агентства информации завершился второй тур голосования за претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание-2018». Также сегодня завершит работу жюри из 12 экспертов.

Победители будут определены путем сложения голосов, поданных на сайте ПАИ во время второго тура, и членов жюри. Напомним, что голос каждого из экспертов равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

В этом году «Народное признание» присуждается в 12 номинациях. Всего на премию были поданы 111 заявок. В первом туре голосования участвовали все претенденты, во второй вышли про три кандидата на награду, набравшие наибольшее число голосов.

Церемония награждения победителей состоится 1 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Пригласительные билеты на торжество можно получить в редакции Псковского агентства информации (улица Пароменская, дом 21/33, первый этаж) по рабочим дням с 9:00 до 18:00 до 31 января включительно. Количество билетов ограничено. Забронировать их и получить дополнительную информацию можно по телефону 8-921-113-40-60.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».