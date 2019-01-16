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Общество

Приглашения на церемонию вручения «Народного признания - 2018», которая состоится 1 февраля, можно получить в редакции ПАИ

Церемония вручения общественной премии «Псковской области – 2018» состоится 1 февраля в 18:30 в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина (улица Пушкина, дом 13).

Пригласительные на торжество можно получить в редакции Псковского агентства информации (улица Пароменская, дом 21/33, первый этаж) по рабочим дням с 9:00 до 18:00 до 31 января включительно. Количество билетов ограничено. Забронировать их и получить дополнительную информацию можно по телефону 8-921-113-40-60.   

Напомним, что первый тур голосования премии «Народное признание — 2018» завершился 9 января. По его итогам определены участники второго тура, который стартовал на сайте ПАИ 11 января. В него попали по три претендента в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Из 111 кандидатов на награду в 12-ти номинациях борьбу продолжают 36.

Параллельно начало работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

 

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».

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