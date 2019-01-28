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Соцсфера

Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют в России с 1 февраля

Пособия и компенсации для отдельных категорий граждан в России с 1 февраля будут проиндексированы на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Индексация затронет пособия для ветеранов, инвалидов и граждан, имеющих детей.

Кроме того, повышение коснется выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

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