Директор псковского филиала «Ростелекома»: «Народное признание - 2018» - индикатор настоящей народной популярности

16:29, 29 января 2019, ПАИ

«Я считаю, что премия «Народное признание - 2018» является индикатором настоящей народной популярности и любви жителей Псковской области», - заявила член жюри награды, директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Ольги Родионовой, премия дает возможность заявить о лучших компаниях, людях делах и их инициативах, а также о важных событиях региона. «Народное признание», как отметила директор, «способствует развитию позитивного мышления и творческой среды, а также укрепляет веру в безграничность человеческих сил и возможностей».

«Победить в премии «Народное признание» для бизнеса – это практическое доказательство того, что компания - признанный лидер потребительского рынка и занимает ведущие позиции в своем сегменте и в сердцах потребителей», - отметила Ольга Родионова.

«Мы благодарны, что в 2017 году жители области увидели и оценили наши усилия за высокое качество услуг связи, проголосовав за «Ростелеком» как за лучшую компанию в «Сервисе». «Ростелеком» продолжит совершенствовать и разрабатывать новые продукты и услуги, формируя доступное информационное пространство для комфортной жизни псковичей», - заключила директор.

Напомним, 28 января на сайте Псковского агентства информации завершился второй тур голосования за претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание-2018». Также завершило работу жюри из 12 экспертов. 1 февраля в 18:00 в Псковском академическом театре драмы пройдёт церемония награждения победителей премии.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».