Сергей Грахов: Если ничего не сделать, то через 10 лет наши дети будут ходить по колено в мусоре

14:09, 30 января 2019, ПАИ

Если сейчас ничего не сделать, то в ближайшие 10-15 лет «наши с вами дети будут ходить по колено в мусоре», заявил и. о. председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на встрече с активом Порховского района по обсуждению ситуации с утилизацией ТКО сегодня, 30 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Грахов отметил, что встреча проходит для того, чтобы «заполнить информационный вакуум», и напомнил, что с 1 января на всей территории Российской Федерации полностью поменялся подход к вопросу обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и на законодательном уровне принято решение ввести регулирование в области обращения с ТКО.

Он сообщил, что ранее в Псковской области обращение с ТКО никак не регулировалась. По его словам, цель реформы – сделать процесс обращения с отходами прозрачным, чтобы граждане знали, за что они платят деньги. Сергей Грахов сказал, что разработаны планы, которые согласуются с «майскими указами» и что в Псковской области планируется строительство двух экотехнопарков для утилизации и переработки мусора.

И. о. председателя областного Комитета по делам строительства и ЖКХ добавил, что в регионе в год производится от 700 тыс. до 800 тыс. тонн мусора, и в 2018 году были выявлены 1085 несанкционированных свалок. Сергей Грахов уверил, что в Псковской области реформа идет «очень гладко», в том числе благодаря работе местных властей.

Он добавил, что любое дело начинается сложно, но «сложности постепенно урегулируются». Сергей Грахов рассказал, что в настоящее время есть сложности с тем, что невозможно поставить «счетчик на мусор», как на водоснабжение, поэтому принят усредненный норматив накопления на физическое лицо и считается, что каждый житель региона производит 1,44 кубометра в год.

Сергей Грахов заверил собравшихся, что все сложности будут отработаны, и уже по многим вопросам решения приняты. Он рассказал, что происходитведется мониторинг соцсетей, с гражданами налажен постоянный диалог. Сергей Грахов привел пример, что при поступлении сообщения о том, что мусор откуда-то не вывозится, сотрудники регионального оператора незамедлительно выезжает на место и убирает отходы.

«Сразу объять необъятное практически невозможно», – заметил он и сказал, что в некоторых местах, в том числе в Порховском районе, есть нас пункты, откуда мусор вообще никогда не вывозился. Заметил, что во время сжигания мусора выделяются ядовитые вещества, как и от мусоросжигающих заводов. Это, на его взгляд, наносит колоссальный вред природе, и нельзя допустить такого безобразного обращения с отходами, загрязняя природу.

Напомним, региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области – ООО «Экопром», дочерняя компания ООО «Мехуборка».