Сергей Грахов: За мусор должен платить его производитель

14:33, 30 января 2019, ПАИ

За мусор должен платить его производитель, и, неважно, где человек прописан. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов в ходе встречи с активом Порховского района по обсуждению ситуации с утилизацией ТКО, сегодня, 30 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Грахов отметил, что в случае, если квитанция придёт на количество человек, которые не проживают в доме, то необходимо обратиться к региональному оператору, чтобы всё пересчитали. Он пояснил, что сначала счета будут выставлены по количеству прописанных.

Сергей Грахов также добавил, что «Экопром» в настоящий момент достаточно социально ориентированная организация, и в качестве примера он привёл уборку регоператором несанкционированных свалок и работу с юридическими лицами. «Мы с ними выстроили хорошие взаимоотношения», - сказал он.

Кроме того, Сергей Грахов рассказал порховичам о нормативах накопления мусора. По его словам, в течение 2018 года муниципальные органы проводили замеры возле разных объектов, в том числе, в частном секторе, поэтому норматив накопления «взят не с потолка».

Он отметил, что по расчетам жители многоквартирных домов производят больше мусора, чем жители частных. «В небольших населенных пунктах, до 200 человек, сильная традиция утилизировать отходы посредством компостных куч, а в крупных - предпочитают всё выкидывать», - уточнил Сергей Грахов. По его словам, регоператор отмечал, что в частном секторе часто выбрасывают мешки с картошкой, яблоками и растительный мусор.

Сергей Грахов напомнил, что отходы бывают разные, но, по его словам, пока нет конкретных механизмов индивидуально определить, кто сколько их накопил. «Но они, несомненно, появятся», - заключил он.

Напомним, в России 1 января начался переход на новую систему обращения с ТКО, в ее рамках контроль над рынком обращения с отходами перейдет от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу.

Отметим, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области по результатам конкурса, техзадание для которого было подготовлено при участии представителей общественности, стало ООО «Экопром». Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах Российской Федерации.