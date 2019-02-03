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Общество

Российских моряков оставили под стражей в Кабо-Верде

Суд в Кабо-Верде оставил под стражей задержанных российских моряков, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Кабо-Верде.

«Состоялся суд. Избрана мера пресечения - заключение под стражу на время проведения следственных мероприятий, после которых будет предъявлено официальное обвинение. Пока никаких официальных обвинений со стороны органов Кабо-Верде не предъявлено», - сказали в посольстве.

Напомним, власти западноафриканского островного государства Кабо-Верде задержали по подозрению в контрабанде наркотиков 11 российских моряков — экипаж грузового судна под флагом Панамы, на борту которого было обнаружено 9,5 тонн кокаина.

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