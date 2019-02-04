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Общество

Четыре бездомных животных нашли себе дом благодаря анонсам псковской выставки «Хвостатый Фест»

Выставка бездомных животных «Хвостатый Фест» пройдет в Пскове только 16 февраля, а четыре подопечных приютов уже обрели дом. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, благодаря анонсам в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» хозяев нашли два кота и две собаки.

При этом зоозащитные организации отмечают, что «четвероногих друзей» хватит всем, ведь мероприятие для города хоть и новое, но «важное и нужное».

«Необходимо привлекать внимание общества и к проблеме бездомности собак и кошек, и к самим бездомышам. Некоторые люди воспринимают бездомных животных как какую-то безликую серую массу, которая где-то гипотетически существует. Очень важно показать, как можно большему количеству людей наших приютских животных. Дать жителям Пскова возможность понять, что это добрые, любвеобильные собаки, просто попавшие в трудную жизненную ситуацию по вине самих же людей. И не нужно стесняться им помогать. Помогая им - помогаем городу - помогаем и себе», - подчеркнула руководитель некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» Мария Величко. 

Для гостей выставки готовится развлекательная программа с участием школы служебного собаководства и артистов циркового жанра. Помимо этого, каждый посетитель сможет помочь приютам в удобной для себя форме, например, купить открытку к предстоящим праздникам 23 февраля и 8 марта. Таким образом, каждый покупатель не только внесёт пожертвование, но и автоматически станет участником розыгрыша призов, который пройдет в конце выставки. Также псковичи смогут пожертвовать деньги зооприютам, специальные боксы для сбора средств будут установлены в нескольких точках выставки. Гости выставки могут приносить корм для собак и кошек, крупу, макароны, мясные консервы, кошачий наполнитель, игрушки для животных, поводки брезентовые, ошейники от 45 сантиметров. Есть возможность помочь со строительными материалами, подробнее об этом можно узнать у администраторов группы «ВКонтакте», где размещаются новости по подготовке к «Хвостатому Фесту», а также собрана вся необходимая информация для гостей мероприятия.

Вход на «Хвостатый Фест» – бесплатный. Любой желающий сможет забрать понравившихся питомцев прямо с выставки (необходимо взять с собой паспорт), принести корм для зооприютов или купить его прямо там, помочь бездомным животным финансово.

Кормить животных на выставке и приходить туда со своими питомцами запрещено.

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