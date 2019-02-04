«Псковэнерго» оперативно устраняет единичные отключения электроэнергии, вызванные сильным снегопадом

16:18, 04 февраля 2019, ПАИ

Специалисты филиала МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» оперативно устраняют локальные единичные отключения потребителей от электроэнергии, вызванные сильным снегопадом в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго».

Отмечается, что такие отключения, в частности, произошли на линиях электропередач 0,4 кВ в деревнях Уграда и Неёлово Псковского района, а также в Дедовичском, Стругокрасненском и Плюсском районах. «Псковэнерго» ведет постоянный мониторинг за состоянием линий электропередач, подчеркнули в компании.

Напомним, в филиале МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» сегодня, 4 февраля, с 12:00 введён режим повышенной готовности в связи с осложнением погодной обстановки в регионе.

«Псковэнерго» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электросетевых объектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения. Для потребителей работает бесплатный телефон «горячей линии» МРСК Северо- Запада: 8-800-333-02-52, портал светлаястрана.рф.