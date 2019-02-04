В «Псковэнерго» введен режим повышенной готовности

13:16, 04 февраля 2019, ПАИ

В филиале МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» с 12:00 4 февраля введён режим повышенной готовности в связи с осложнением погодной обстановки в Псковской области. Речь о неоднократных переходах через «ноль» и сильных осадках в виде мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Подобные метеоусловия представляют угрозу снегоналипания на провода воздушных линий электропередачи. В целях предупреждения нештатных ситуаций и своевременного устранения возможных технологических нарушений, энергетики проводят непрерывный мониторинг фактических метеоусловий. Усилен контроль за состоянием электрических сетей. Особое внимание уделяется энергообъектам, находящимся в зонах возможных рисков. В случае нарушения нормальной работы сетей, аварийные бригады готовы немедленно приступить к восстановительным работам.

В производственных отделениях электрических сетей «Псковэнерго» приведены в готовность мобильные подразделения, оперативно-выездные и аварийно- восстановительные бригады, имеющие в своем распоряжении необходимые транспорт и оборудование для выполнения ремонтных работ.

«Псковэнерго» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электросетевых объектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения. Для потребителей работает бесплатный телефон «горячей линии» МРСК Северо- Запада: 8-800-333-02-52, портал светлаястрана.рф.