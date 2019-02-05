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Пропавшего в декабре мужчину разыскивает псковская полиция

ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение 61-летнего псковича Алексея Богданова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 20 декабря 2018 года около 16:00 Алексей Богданов возвращался с рыбалки домой – в дачный дом в деревне Ваймицы Псковского района. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Ему на вид 60-65 лет, ростом 160-175 сантиметров, средней полноты, глаза зеленые, волосы седые, стрижка короткая. Размер обуви – 38-39.

Особые приметы: татуировка в виде буквы «Л» зеленого цвета на кисти руки. Был одет в зимний рыболовецкий костюм типа «березка» серо-голубого цвета, резиновые серые сапоги. При себе имел металлический ящик для зимней рыбалки, мобильный телефон и санки-«финки».

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Алексея Богданова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 8(8112) 676-872, 676-851, 676-874, 676-844.

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