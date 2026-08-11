50 пожаров ликвидировали в лесах Псковской области с начала года

16:59, 11 августа 2026, ПАИ

50 пожаров на площади около 44,5 гектара ликвидировали в лесах Псковской области с начала года. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Виктор Мусатов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 11 августа.

«Установлен показатель – мы не должны превысить 119 гектаров. Думаю, мы его не превысим», – отметил гость студии.

Министр также подчеркнул, что на количество пожаров сложно влиять, так как их причинами чаще всего становятся переходы огня с прилегающих земель весной и человеческий фактор – неосторожное обращение с огнём где-то глубоко в лесах, куда трудно добраться технике.