Пенсионерку из Псковской области подозревают в фиктивной регистрации пяти человек
Жительница Островского района подозревается в фиктивной регистрации пяти граждан, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, в августе на территории посёлка Палкино 66-летняя пенсионерка фиктивно зарегистрировала группу граждан без их фактического пребывания по месту регистрации.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что полицейские выявили факт фиктивной регистрации в Псковском районе.
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