Пенсионерку из Псковской области подозревают в фиктивной регистрации пяти человек

15:50, 11 августа 2026, ПАИ

Жительница Островского района подозревается в фиктивной регистрации пяти граждан, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в августе на территории посёлка Палкино 66-летняя пенсионерка фиктивно зарегистрировала группу граждан без их фактического пребывания по месту регистрации.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что полицейские выявили факт фиктивной регистрации в Псковском районе.