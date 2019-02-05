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Общество

В Псковской области прокуратура возьмет на «жесткий контроль» соблюдение законодательства в сфере обращения с ТКО

Прокурор Псковской области Сергей Белов потребовал от коллег поставить на жесткий контроль вопросы исполнения законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с расширенного заседания коллегии прокуратуры Псковской области, которое проходит сегодня, 5 февраля.

Напомним, в России 1 января начался переход на новую систему обращения с ТКО, в ее рамках контроль над рынком обращения с отходами перешел от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу.

Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области по результатам конкурса, техзадание для которого было подготовлено при участии представителей общественности, стало ООО «Экопром». Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах Российской Федерации.

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