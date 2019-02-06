Молодёжный центр проведёт семинар для молодых семей

11:50, 06 февраля 2019, ПАИ

25 февраля в 17:30 в Псковском городском молодёжном центре состоится бесплатный семинар для молодых семей Пскова о государственных программах, субсидиях и выплатах, актуальных для аудитории. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе центра.

На семинаре планируется обсудить социальные выплаты для женщин, находящихся в декретном отпуске, программу обеспечения жильём молодых семей. Семинар проводится для молодых семей, возраст супругов не должен превышать 35 лет. Количество мест для записи ограничено.