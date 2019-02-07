О поддержании сердечной деятельности в период излечения от онкологического заболевания расскажут в псковском онкодиспансере 20 февраля

15:37, 07 февраля 2019, ПАИ

20 февраля в 14:00 в Пскове в здании онкодиспансера (улица Вокзальная, 15, холл на втором этаже) в рамках проекта «Помощь рядом» пройдёт очередная встреча школы пациента на тему «Поддержание сердечной деятельности в период излечения от онкологического заболевания».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, выступать на школе будет кардиолог Жанна Шлосберг. Прийти на мероприятие могут все желающие.

Отметим, что в январе на территории Псковского онкологического диспансера уже была проведена очередная школа пациента, где присутствующие смогли пообщаться с экспертами и задать вопросы. Так, участники познакомились с основными рекомендациями прохождения химиотерапии и получили советы о том, как справляться с побочными эффектами лечения. Заведующий отделением химиотерапии Сергей Колесников поделился своим многолетним опытом и ответил на вопросы, которые интересовали присутствующих.

На школе пациента также были подняты вопросы, касающиеся психологии болезни. Слушатели школы смогли узнать о том, как происходит адаптация к болезни от клинического психолога проекта Ольги Есевой. Другой специалист Елена Григорьева поделилась информацией о способах поддержания эмоционального здоровья в период излечения от рака.

Добавим, что психологи проекта «Помощь рядом», получившего поддержку от Фонда президентских грантов, оказывают психологическую поддержку на личных консультациях, приезжая, в том числе и в диспансер к тем, кто не может придти на консультацию в городе.

Напомним, что каждый, кто столкнулся с онкозаболеванием может получить психологическую помощь абсолютно бесплатно. Записаться на консультацию можно по телефону +7 (900) 999-09-31.

Отметим, что проект «Помощь рядом» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.