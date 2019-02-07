Освобождение региональных «мусорных» операторов от НДС одобрило правительство

15:59, 07 февраля 2019, ПАИ

Правительство РФ одобрило законопроект, освобождающий региональных операторов по обращению с коммунальными отходами от налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Кроме того, теперь у субъектов РФ есть право устанавливать для региональных операторов ставку 0% по налогу на прибыль организаций. Сверх этого документ предлагает не учитывать доходы в виде сумм списаний задолженности таких предприятий при исчислении налога на прибыль и учитывать их в составе расходов банков

Напомним, в России 1 января начался переход на новую систему обращения с ТКО, в ее рамках контроль над рынком обращения с отходами перейдет от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу.

Вместе с переходом на работу с региональными операторами были пересмотрены тарифы на вывоз мусора так, чтобы они в себе учитывали цивилизованное и транспарентное обращение с отходами. Поскольку такая работа проводилась впервые, в некоторых регионах стоимость услуги оказалась слишком высокой для жителей или слишком низкой, чтобы обеспечить окупаемость работы операторов. В этой связи власти предложили ряд мер, чтобы обеспечить стабильную работу глобальной новой инфраструктуры, в том числе отмену НДС для регоператоров.

Отметим, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области по результатам конкурса, техзадание для которого было подготовлено при участии представителей общественности, стало ООО «Экопром». Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах Российской Федерации.