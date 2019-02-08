Конкурс слоганов по темам здорового образа жизни проходит в Псковской области

16:50, 08 февраля 2019, ПАИ

Областной конкурс слоганов по темам здорового образа жизни среди молодежи запустил Псковский Красный Крест. Как сообщили Псковскому агентству информации в благотворительной организации, он проводится в целях формирования и стимулирования интереса молодежи к здоровому образу жизни через творческое отношение к ценности здоровья своих сверстников, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также для привлечения внимания общественности к деятельности Российского Красного Креста по распространению идей здорового образа жизни, милосердия и гуманизма.

К участию в конкурсе приглашаются школьники и студенты. Им нужно придумать яркие фразы, точно отражающие понятие здорового образа жизни, состоящие из 7-15 слов без учета предлогов, темы которых могут освещать широкий круг проблем, связанных с сохранением здоровья, борьбой с вредными привычками, влиянием окружающей среды на человека. Содержание конкурсных работ не должно противоречить действующему законодательству. Стиль работ должен соответствовать принципам позитивного отношения к профилактической работе.

Все принятые работы пройдут проверку на уникальность. В случае полного плагиата слоган будет исключён из конкурса.

Работы необходимо направить в областную комиссию по адресу: 180004, город Псков, улица Советская, дом 85, Псковское региональное отделение РКК до 31 мая или через форму «Напишите нам» на странице конкурса в Интернете. Количество представленных слоганов от одного участника не ограничено, групповые работы не допускаются.

Областная смотровая комиссия оценит слоганы на соответствие теме, художественное мастерство (оригинальность, сила эмоционального воздействия, эстетическая составляющая). Победители будут отмечены ценными призами и подарками, благодарственными письмами Псковского Красного Креста.

Общий призовой фонд составляет 4 тысячи рублей в рамках социального проекта «Здоровым быть стильно! (продолжение)». При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.