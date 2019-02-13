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Общество

Почти тысячу водителей наказали сотрудники ГИБДД в Псковской области за отсутствие полисов ОСАГО

В 2018 году сотрудники Госавтоинспекции Псковской области выписали более 15 тысяч 500 административных материалов по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ, а за истекший период 2019 года – более 950 материалов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД России.

Отмечается, что региональная Госавтоинспекция на постоянной основе проводит рейдовые мероприятия на территории области с целью выявления грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе и связанных с управлением транспортным средством без страхового полиса. «Страховой полис – это обязательный документ, который должен быть у каждого водителя. Но, к сожалению, многие граждане не оформляют его должным образом и продолжают ездить на свой страх и риск», – отметили в ведомстве.

В статье 12.37 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренное полисом ОСАГО, а равно управление им с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями - влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей (часть 1 статьи 12.37 КоАП РФ).

Неисполнение автовладельцем установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, влечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей (часть 2 статьи 12.37 КоАП РФ).

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