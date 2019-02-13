33 добровольные пожарные команды функционируют в Псковской области
На сегодняшний день в целях улучшения противопожарной защиты населения Псковской области на территории региона созданы 33 добровольные пожарные команды, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
За истекший период 2019 года добровольные пожарные команды области участие в тушении пожаров и различных возгораний не принимали. Отмечается, что эффективность совместной работы профессиональных огнеборцев и добровольцев подтверждалась уже неоднократно.