Псковские спецназовцы подняты по учебной тревоге

14:21, 13 февраля 2019, ПАИ

В Псковской области разведчики соединения специального назначения Западного военного округа подняты по учебной тревоге в рамках командно-штабного учения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ.

В ходе учения более 300 военнослужащих будут парашютным способом десантированы самолетами Ил-76 и вертолетами армейской авиации Ми-8АМТШ, в назначенный район, где спецназовцам предстоит выполнить ряд поисково-разведывательных задач, обеспечивая командование актуальными сведениями о наличии в районе и характере действий подразделений условного противника.

Также разведчикам предстоит отработать проведение специальных мероприятий в тылу противника с использованием сведений, полученных с применением беспилотных летательных аппаратов, и получить практику в действиях в качестве составляющей разведывательно-огневого контура.

В учении задействованы более 500 военнослужащих, свыше 50 единиц военной техники, вертолеты армейской авиации.