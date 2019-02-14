Международный день дарения книг отмечается 14 февраля

09:05, 14 февраля 2019, ПАИ

14 февраля отмечается Международный день дарения книг, сообщает calend.ru. Инициатива появления праздника принадлежит американке Эмми Бродмур – основательнице сайта детской книги в США. Обращаясь первоначально по своим каналам связи к знакомым блоггерам, пользователям социальных сетей, коллегам и партнёрам по сайту, она инициировала в 2012 году ежегодное проведение Дня дарения книг.

Сегодня в этот день принято дарить книги, в первую очередь, детям, а также тем, чьи возможности к доступу к чтению книг по тем или иным причинам ограничены.

В России к празднованию Международного дня дарения книги помимо рядовых граждан подключились многие библиотеки. Рост популярности праздника способствует тому, что к участию в его проведении подключатся книжные торговые сети, сайты по продаже книжной продукции, а также благотворительные организации.