Студенческая олимпиада «Я – профессионал» пройдёт в Пскове

16:36, 14 февраля 2019, ПАИ

18-20 февраля в инженерно-лингвистической гимназии Пскова пройдёт очный этап Всероссийской профессиональной студенческой олимпиады «Я – профессионал» по Северо-Западному федеральному округу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета.

Олимпиада «Я — профессионал» является одним из флагманских проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей». Второй год олимпиада становится самым масштабным студенческим соревнованием страны, объединяющим более 100 российских вузов и десятки тысяч студентов из всех регионов. Площадка по направлению подготовки «Педагогическое образование» (специальное, дефектологическое) примет 14 человек из разных областей Северо-Западного региона 18 февраля. Другая - по направлению «Педагогическое образование» (начальное и основное) проведет свою работу 19-21 февраля. На площадке будут состязаться 30 конкурсантов из СЗФО, 7 из которых — студенты ПсковГУ.

«Я — профессионал» — это масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Проверяется не абстрактная эрудиция, а профессиональные знания. Лучшие участники получают денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также зарекомендуют себя перед работодателями.