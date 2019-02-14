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Екатерина Родина: Региональный конкурс «Лидер года» - хороший инструмент для мотивации молодежи к работе

Региональный конкурс «Лидер года» - хороший инструмент для мотивации молодежи к работе. Об этом заявила руководитель регионального отделения «Волонтеры Победы» в Псковской области Екатерина Родина корреспонденту Псковского агентства информации.

По её словам, благодаря конкурсу выпускники университетов смогу проявить себя в полной мере. Екатерина Родина пояснила, что многие жалуются, что не могут найти работу, на которой можно раскрыть свой творческий потенциал, поэтому необходим такой элемент - возможность побороться за перспективу работу в органах исполнительной власти.

Собеседница ПАИ отметила, что анкеты на участие в конкурсе заполняют те, кто действительно готов работать и развиваться в данном направлении. Она добавила, что также планирует подать заявку на конкурс «Лидер года».

Напомним, 8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.

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