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Общество

Алексей Никитин: Форум социально ориентированных НКО поможет выбрать дальнейший вектор развития

«Форум социально ориентированных некоммерческих организаций – это возможность визуального общения, возможность выслушать разные мнения, изложить свою точку зрения и выбрать дальнейший вектор развития», - заявил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Участвовать будем обязательно. Мы ни одного форума не пропускаем», - подчеркнул Алексей Никитин.

Форум социально ориентированных НКО пройдет в Пскове в середине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.

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  • VI форум социально ориентированных НКО
Определился состав оргкомитета VI форума социально ориентированных некоммерческих организаций Форумы социально ориентированных некоммерческих организаций помогают им выживать, уверена руководитель псковской «Зоозащиты» Андрей Бегмурадов: VI форум СОНКО будет полезен для развития социальных проектов Владимир Прокудин: На форуме социально ориентированных НКО мы сможем заявить о своих проблемах Актуальную информацию относительно выживания НКО рассчитывает получить Виктор Лысюк на профильном форуме в Пскове Ольга Родина рассчитывает, что форум НКО будет более практикo-ориентированным Николай Груздов о форуме НКО: Когда власти работают с некоммерческими организациями - это всегда приятно «Новый заряд энергии» намерена получить Наталья Никифорова на форуме социальных НКО Форум НКО поможет обзавестись полезными контактами, уверена Марина Борисенкова Петр Василевский: Форум социально ориентированных НКО позволит изучить полезные практики коллег
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