Алексей Никитин: Форум социально ориентированных НКО поможет выбрать дальнейший вектор развития

18:03, 15 февраля 2019, ПАИ

«Форум социально ориентированных некоммерческих организаций – это возможность визуального общения, возможность выслушать разные мнения, изложить свою точку зрения и выбрать дальнейший вектор развития», - заявил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Участвовать будем обязательно. Мы ни одного форума не пропускаем», - подчеркнул Алексей Никитин.

Форум социально ориентированных НКО пройдет в Пскове в середине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.