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Общество

День «Российских студенческих отрядов» отметят 18 февраля в ПсковГУ

18 февраля в 16:00 в рамках празднования Дня «Российских студенческих отрядов» в Центре студенческих инициатив Псковского государственного университета пройдет форсайт-сессия. Участие в ней примут руководители и самые активные члены студенческих отрядов университета, которые за круглым столом обсудят перспективы развития движения в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Напомним, Движение студенческих отрядов России на протяжении почти 60 лет является одним из самых массовых как среди молодежи, так и в целом для страны. За это время через школу студенческих отрядов прошли более 18 млн человек.

Молодежное общероссийское общественное движение «Российские Студенческие Отряды» было учреждено 17 февраля 2004 года в Москве на Всероссийском форуме студенческих отрядов. Праздничной датой этот день стал в 2015 году в соответствии с Указом президента РФ. Этот праздник посвящен каждому бойцу студенческих отрядов всех поколений. Также с 17 февраля традиционно стартует набор студентов в отряды.

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