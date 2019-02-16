Россия выступила за глобальное соглашение по ракетам средней и меньшей дальности

19:36, 18 февраля 2019, ПАИ

Россия будет приветствовать новое всеобъемлющее соглашение по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД), если к нему присоединятся все страны, имеющие подобные вооружения, сообщает газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленных собеседников в российских дипломатических кругах.

По словам источника, Вашингтон убеждал Москву, что разрыв соглашения по РСМД направлен не против РФ, ведь главная цель — подключить к ограничениям КНР. Другой источник добавил, что помимо КНДР, Ирана и Китая, которых США хотели бы «принудить к ликвидации», есть еще Индия, Пакистан и Израиль.

Кроме того, собеседник напомнил, что Москва больше не собирается выдвигать инициативы по данному вопросу, поскольку, как заявил президент РФ Владимир Путин, все предложения давно лежат у американцев на столе.

По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне Франца Клинцевича, было бы правильно заключить «глобальное соглашение» по РСМД. Однако это вряд ли это возможно в нынешних условиях, отметил политик.