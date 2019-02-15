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Соцсфера

270 тысяч мест в яслях должны быть открыты в России до конца 2021 года

До конца 2021 года в России должна быть решена проблема с местами в яслях, заявил президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию, с которым он выступает сегодня, 20 февраля.

До конца 2021 года в стране должны быть открыты  270 тыс. новых мест в яслях, 80 тысяч из них – в этом году, заявил глава государства.  За три года на эти цели планируется направить  147 млрд рублей из федерального  и регионального бюджетов.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что запись в детский сад, ясли, на получение льгот, должна проходить без дополнительных заявлений и походов по инстанциям.

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