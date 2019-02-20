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Соцсфера

Президент РФ поручил модернизировать все российские школы к 2021 году

Все российские школы должны быть переведены на современные условия обучения через два года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, сегодня, 20 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Доля школ с современными условиями обучения выросла с 12% в 2000 году до 85% в 2018 году. Но порядка 200 тысяч ребят все еще ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации, это меньше 1,5% школьников. Но если их родители видят, что их ребенок учится в таких условиях, то все слова о справедливости, о равных возможностях, этих людей только раздражают. Обращаю внимание глав регионов, где есть такие школы, за два года проблему необходимо полностью решить», - сказал Владимир Путин.

Президент также заявил, что высокоскоростной интернет должен появиться во всех российских школах до конца 2021 года. «Перед нами задачи нового уровня - к концу 2021 года все школы России должны иметь не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет», - отметил он.

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