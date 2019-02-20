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Общество

Депутат Госдумы пояснил предложение о наказаниях за «грязные носочки» в поезде

Депутат Госдумы Александр Васильев пояснил свою идею введения штрафов за грязные и плохо пахнущие носки на людях в плацкартных вагонах, передает РИА «Новости».

По его словам, эти меры нужны, чтобы пассажиры уважали друг друга.

«Надо уважительно относиться ко всем другим попутчикам в поезде и поэтому уделять внимание, так скажем, их комфортности проезда в пассажирском транспорте», — отметил Васильев.

По его мнению, путешествия должны быть приятными, комфортными и безопасными, а «грязные носочки» доставляют неудобство другим пассажирам.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили штрафовать за «грязные носочки» в поезде.

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