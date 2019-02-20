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Общество

Депутат Госдумы от Псковской области считает, что пассажиров плацкарта надо штрафовать за грязные носки

Грязные носки пассажиров – причина дискомфорта в плацкартных вагонах, заявил депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Васильев, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Александр Васильев

«Очевидно, что, наверное, многие вещи, которые связаны с комфортным и безопасным передвижением наших граждан в электричках и в поездах дальнего следования, можно было бы отрегулировать, если бы контролирующий орган, например, Ространснадзор, имел полномочия для того, чтобы такие проверки проводить. Сейчас они, по-моему, только техническое обследование проводят: пожарная безопасность в вагоне и такие вещи. А вот грязные носочки у пассажиров, которые беспокоят всех, кто проезжает в плацкарте… В других странах предусмотрен штраф, а у нас к этому не могут прийти, чтобы человека обязать, например, не курить в тамбуре, не быть в нетрезвом виде на транспорте, или не мешать друг другу тем, что он не соблюдает гигиенических требований», – приводит издание слова парламентария.

По мнению Александра Васильева, чтобы этим заниматься, надо давать полномочия контролирующим органам, и вообще все структуры, связанные с ревизорским надзором, «переводить под государство, чтобы этим занималось государство».

Также депутат обратил внимание на такое нарушение со стороны пассажиров, как курение в тамбуре поезда, что, по его мнению, является куда более важным вопросом на железнодорожном транспорте, чем безбилетный проезд.

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