Рабочую группу с участием родителей создадут для контроля за питанием детей в школах Пскова

18:22, 21 февраля 2019, ПАИ

Рабочая группа с участием родителей будет создана для контроля за питанием детей в школах Пскова, заявила региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», заместитель секретаря регионального отделения партии, заместитель главы Пскова Елена Полонская в ходе круглого стола, посвященного мониторингу обеспечения здоровья и организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Полонская отметила, что рабочая группа проведет общественную экспертизу, по итогам которой пройдет дополнительное обсуждение для принятия в дальнейшем необходимых мер. Она подчеркнула, что необходимо обратить внимание на качество продуктов, которые используются для приготовления питания школьникам, и предложила начать такую совместную работу по общественному контролю родителям, муниципалитету, областному управлению образования и Роспотребнадзору.

Елена Полонская напомнила, что «Единая Россия» запускает контроль за национальными проектами. Она пояснила, что в мониторинге имеется раздел «родительская экспертиза», в которую родители школьников должны быть полностью вовлечены.

Начальник отдела санитарного надзора управления Ропотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина напомнила, что ведомство проводит семинары для предпринимателей, юридических лиц, которые занимаются организацией общественного питания, и если наберется группа желающих родителей, управление проведет семинар и для них.

Заместитель председателя Управления образования Псковской области Сергей Николаев рассказал, что в некоторых школах самостоятельно готовят питание, а в других этим занимаются сторонние организации на конкурсной основе. По его словам, в среднем охват питанием в школах по области составляет 92%. Сергей Николаева напомнил, что по нормам СанПиНа в школах должно быть двухразовое горячие питание, но оно организовано не во всех муниципальных образованиях. Он отметил, что питание детей в общеобразовательных учреждениях финансируется из областного, муниципального бюджетов, а также родителями.

Выступающий добавил, что Роспотребнадзор постоянно контролирует эту сферу, и есть ряд замечаний, которые из года в год не устраняются. По его мнению, ситуация не изменится без увеличения стоимости питания. При этом Сергей Николаев рассказал, что в каждом муниципальном образовании и в каждой школе разные ситуации.

Елена Полонская поинтересовалась, какова средняя стоимость полноценного обеда для школы. Он ответил, что стоимость составляет почти 90 рублей, если блюда соответствуют всем нормам.

Начальник Управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко уточнила, что областной бюджет финансирует питание каждого школьника в размере 12,5 рублей, а муниципалитет выделяет ещё 7 рублей. При этом, добавила она, есть особая категория детей с ограниченными возможностями здоровья, на питание которых бюджет региона выделяет 40 рублей, а 7,5 рублей – бюджет Пскова. Анна Кузыченко рассказала, что питание детей из малоимущих детей дополнительно финансируется городом на 37 рублей.

Анна Кузыченко согласилась с Сергеем Николаевым, что сбалансированное меню должно быть минимум на 90 рублей, но отметила, что средств, выделяемых из бюджетов области и города, хватает только на завтраки.

Начальник городского управления образования также рассказала, что родительская плата в каждой школе своя, регулируется она попечительским либо управляющим советом, поэтому картина по Пскову может отличаться. По ее словам, в городе нет единой системы организации услуги питания школьников: в некоторых школах есть свои пищеблоки, где-то готовят отдельные предприятия и пищеблоки работают в формате буфетов.

Напомним, круглый стол прошел в рамках работы партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья».