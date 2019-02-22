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Соцсфера

На 2% проиндексировать социальные пенсии предложил Минтруд

Социальные пенсии в России с 1 апреля предлагается проиндексировать на 2%. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту Минтруда, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов.

По действующему законодательству социальная пенсия устанавливается гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсий.

В Минтруде отметили, что исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера за 2018 год (8 тысяч 483 рубля) и за 2017 год (8 тысяч 315 рублей) темп роста составил 2%. В этой связи ведомство предложило с 1 апреля проиндексировать соцпенсии на 2%.

Также уточняется, что в связи с индексацией с 1 апреля социальных пенсий одновременно повысят и пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии членов их семей, пенсии для пострадавших в результате техногенных или радиационных катастроф, и пенсии членов их семей, пенсионные выплаты участников Великой Отечественной войны, пенсии для обладателей награды «Жителю блокадного Ленинграда!, пенсии работников летно-испытательного состава, в том числе надбавки к пенсионным выплатам за выслугу лет гражданам из числа космонавтов.

«Индексация с 1 апреля позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек - получатели социальных пенсий», - говорится в записке. Таким образом средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 тысяч 266 рублей, также средний размер пенсионных выплат детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличится соответственно на 268 и на 270 рублей и после повышения составит 13 тысяч 674 рубля и 13 тысяч 812 рублей соответственно.

В пояснительной записке отмечается, что расходы на индексацию размеров пенсий и других соцвыплат, подлежащих повышению в связи с принятием постановления правительства РФ, составят 7 млрд рублей до конца 2019 года.

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