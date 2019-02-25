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Общество

Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер

Форум социально ориентированных НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер: некоммерческими организациями, бизнесом и представителями власти. Такое мнение высказала координатор фонда «Старость в радость» в Псковской области Виолетта Образцова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Виолетта Образцова.

Виолетта Образцова отметила, что благодаря взаимодействию на форуме можно найти общие пути решения существующих проблем и наладить волонтёрскую деятельность в регионе. «Для фонда «Старость в радость» больше интересна тема помощи пожилым людям и людям с инвалидностью. Нам хочется, узнать и обобщить тот опыт, который уже есть, познакомиться с теми НКО, которые осуществляют свою деятельность в этой сфере, обсудить возможность взаимодействия и обменяться опытом», - пояснила координатор фонда.

Она также отметила, что фонд «Старость в радость» впервые будет участвовать в форуме социально ориентированных НКО. «Мы хотим рассказать людям о возможностях помогать пожилым  и людям с ограниченными возможностями. А также привлечь внимание общественности, некоммерческих организаций, бизнеса и власти к проблемам, которые существуют в этой сфере», - заключила Виолетта Образцова.

Напомним, форум пройдет в Пскове во второй половине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.

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