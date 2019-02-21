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Новый закон о туризме может быть принят в России

В Минэкономразвития назвали главные проблемы въездного туризма и обозначили приоритетные меры по развитию экспорта туристических услуг. Одной из них является разработка и принятие нового закона о туризме, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Минэкономразвития России разработало проект «Стратегии развития экспорта услуг на период до 2025 года». В документе перечисляются главные проблемы въездного туризма и меры, предлагаемые ведомством.

В проекте документа отмечается, что ключевыми барьерами для развития экспорта туристических услуг являются визовый режим, отсутствие специальных мер поддержки туркомпаний, включая финансовые, а также невысокое качество предоставляемых услуг внутри страны.

Одной из мер, обозначенных в проекте стратегии, указано «совершенствование туристического законодательства». При этом в документе говорится о необходимости разработки нового закона о туризме и туристической деятельности, соответствующего передовым международным правовым стандартам в данной сфере.

В документе отмечается, что в России на недостаточном уровне внедрена распространенная за рубежом практика системной работы по определению приоритетных туристических направлений и разработке турпродуктов совместно с транспортными компаниями, в целях продвижения которых в дальнейшем формируется план развития необходимой инфраструктуры и реализуются меры поддержки компаний туристической отрасли.

В проекте Стратегии обозначен ряд мер, касающихся непосредственной поддержки туроператоров в России. Так, в МЭР предлагают создать «виртуальную особую экономическую зону» (ВОЭЗ) для экспортно-ориентированных туроператоров, а также разработать «корпоративные программы повышения международной конкурентоспособности» для крупных российских туроператоров.

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